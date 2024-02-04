В церквях Греции зачитали послание Синода, протестующего против однополых браков

В документе подчеркивается, что "церковь не может молчать" по этому поводу

АФИНЫ, 4 февраля. /ТАСС/. Послание Священного синода Элладской православной церкви, который единогласно высказался против браков однополых пар и усыновления ими детей, было зачитано на воскресных службах в церквях Греции. Об этом сообщает информационный портал ieidiseis.gr.

В послании излагается решение Синода от 23 января по поводу представленного правительством законопроекта по правам однополых пар на брак и усыновление детей, который будет иметь последствия для семейного права. В документе подчеркивается, что "церковь не может молчать" по этому поводу, она не может принять "гомосексуальный брак". "Законопроектом об однополых парах продвигается отмена отцовства и материнства и преобразование их в нейтральных родителей. Всего этого Церковь не может принять, потому что это предало бы ее миссию", - указывается в послании.

Члены Священного синода поясняют в документе, что "церковь не является ни союзником [правительства], ни противостоит [ему]", отмечая при этом, что у церкви "имеется особая причина, которую следует уважать". "Христианская традиционная семья состоит из отца, матери и детей, и в этой семье дети развиваются, познавая материнство и отцовство, которые будут важными элементами в их дальнейшем развитии", - указал Синод.

На заседании 23 января на заседании Священного синода Элладской православной церкви все митрополиты высказались категорически против законодательного разрешения однополым парам заключать браки и усыновлять детей. Иерархи заявили, что "гомосексуальность - это отклонение от закона Божьего". Члены Синода заявили, что отправят депутатам парламента письмо с юридическим обоснованием. Митрополиты считают, что на членов парламента ложится большая ответственность, если они примут этот закон. Синод также дает полное право каждому митрополиту осуществлять информационно-просветительские инициативы среди верующих своего региона.

Комментируя законопроект, архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним подчеркнул, что его цель заключается "не только в том, чтобы изменить социальную сплоченность Греции, но и в том, чтобы ввести "новые формы семьи", узаконить отношения между людьми одного пола". По словам предстоятеля, таким законодательством затрагиваются традиционные понятия отца и матери, предпринимаются попытки внести изменения в положения семейного права, включая основное из них, которым является институт семьи.

Позиция правительства

Официальный представитель правительства Павлос Маринакис пояснил на брифинге журналистам, что кабмин высказывается против предложенного Иеронимом референдума по вопросу об однополых браках и будет выполнять предвыборные обязательства. Маринакис утверждал, что у властей "нет намерения вступать в конфронтацию с церковью" по вопросу о гомосексуальных браках. Представитель кабинета уточнил, что правительство реализует свою программу и не выносит права человека на референдум. Правительство внесло 1 февраля этот законопроект в парламент. Ожидается, что после рассмотрения в профильном комитете он будет вынесен на голосование 14-15 февраля.