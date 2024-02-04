Песков: для РФ важна солидарность народа Белоруссии в сохранении памяти о войне

Как отметил пресс-секретарь российского президента, заседание Высшего госсовета Союзного государства провели "в такие великие дни, как дни 80-летия освобождения от блокады"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Проведение Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге в дни годовщины полного снятия блокады Ленинграда придало заседанию дополнительную эмоциональную окраску. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Как отметил Песков, изначально заседание ВГС планировалось в Минске, но по просьбе президентов его перенесли в Санкт-Петербург.

"Провели это в такие великие дни, как дни 80-летия освобождения от блокады. Это придало дополнительную эмоциональную окраску мероприятиям. И, конечно, для нас, для всех россиян приятно понимать, что братский народ, [такой] как белорусский, с нами абсолютно солидарен в деле сохранения этой памяти", - сказал представитель Кремля.

Встреча Высшего госсовета Союзного государства под руководством лидеров двух стран - Владимира Путина и Александра Лукашенко - состоялась в Константиновском дворце в Стрельне 29 января, двумя днями ранее президенты приняли участие в мероприятиях в Петербурге по случаю 80-летия полного освобождения города от фашистской блокады.