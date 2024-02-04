На Украине вновь зафиксировали сбой в работе приложения государственных сервисов

По данным издания "Страна", у некоторых пользователей приложение "Дия" пока продолжает работать

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сбой вновь произошел в украинском приложении государственных сервисов "Дия" ("Действие") через несколько часов после устранения последствий предыдущего. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его данным, соответствующие жалобы поступают от пользователей. Вместе с тем у некоторых пользователей приложение пока еще продолжает работать.

В ночь на воскресенье министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о сбое в работе приложения, связав его с отбором представителя страны для участия в международном конкурсе песни "Евровидение". По его словам, количество запросов в секунду по сравнению с прошлогодним голосованием увеличилось с 800 до 15 тыс., а пропускная способность приложения за год выросла лишь в пять раз. Утром в воскресенье украинские СМИ сообщили о восстановлении работы приложения, а голосование за представителя на "Евровидении" продлили до конца дня.