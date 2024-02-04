Посольство РФ сообщило о стабильной обстановке в Намибии после смерти президента

В диппредставительстве отметили, что оснований для ее изменения нет

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Обстановка в Намибии после смерти президента страны Хаге Гейнгоба остается стабильной. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Намибии.

"Обстановка в Намибии остается стабильной. Оснований для ее изменения нет", - отметили в диппредставительстве, отвечая на соответствующий вопрос.

Гейнгоб умер в 4 февраля на 83-м году жизни, в январе у него был диагностирован рак. Гейнгоб возглавлял Намибию с 2015 года.

Председатель Верховного суда Республики Намибия Питер Шивуте привел вице-президента страны Нанголо Мбумбу к присяге в качестве нового главы государства.