Разрушенная после обстрела ВСУ пекарня бесплатно раздавала жителям Лисичанска воду

Ситуация с водоснабжением города остается тяжелой

ЛУГАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Пекарня, разрушенная ударом Вооруженных сил Украины, бесплатно раздавала жителям города воду, поделилась с ТАСС местная жительница Галина.

"Они [владельцы пекарни] и до войны были, и после войны вернулись. Привозили воду. Мы здесь воду набирали. А еще они торты [в пекарне] выпекали и сладости делали. Развозили по всему городу пирожные, лаваши, хлеб. Военных здесь не было. Ну не живут они здесь, рядом их просто нет", - рассказала жительница Лисичанска.

Ситуация с водоснабжением Лисичанска остается тяжелой. Некоторые районы города до сих пор остаются без стабильной подачи воды. Ближайший ее источник - колодцы, организованные местной администрацией. Ремонт коммуникаций осложняется из-за постоянных обстрелов и близости линии фронта.