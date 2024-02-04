В Северной Осетии впервые пройдет слет туристов

В нем примут участие 500 школьников со всей России

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 февраля. /ТАСС/. Всероссийский слет юных туристов впервые пройдет в 2024 году в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"В этом году в Северной Осетии впервые пройдет Всероссийский слет юных туристов. Около 500 школьников из разных уголков нашей страны приедут в Северную Осетию 20 июля. Такое решение принято в Минпросвещения России", - написал он.

Главная идея слета - изучение России с помощью путешествий. Школьникам предстоит пройти по индивидуальному маршруту, выполнить краеведческие задания, а потом подготовить и защитить отчет о проделанной работе.