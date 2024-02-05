На Камчатке задержали вылет четырех самолетов из аэропорта

Причиной стала непогода

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Вылет четырех рейсов, в том числе и межрегионального, из аэропорта Елизово на Камчатке задержан по метеоусловиям. Это следует из информации онлайн-табло главной воздушной гавани полуострова.

Задержаны вылеты двух рейсов в Тиличики, по одному в Северо-Курильск и Соболево.

Камчатка оказалась под воздействием циклона 3 февраля. В акватории Берингова моря было объявлено штормовое предупреждение из-за волн до 12 м. Сейчас влияние атмосферного вихря на погоду в крае ослабевает. В настоящее время в столице Камчатки облачно, ветер около 10 м/с, мороз 10 градусов.