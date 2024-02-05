Гидрометцентр прогнозирует "январские морозы" в Московском регионе

В ночь на 7 февраля температура воздуха в столице опустится до 9-11 градусов мороза, сообщил научный руководитель учреждения Роман Вильфанд

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Холода, соответствующие январским температурам, прогнозируются в Москве и Подмосковье со среды. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В понедельник можно сказать мартовская погода, во вторник будет такой переходный день, соответствующий теплой февральской погоде, и уже со среды погода сменится на январскую", - сказал он.

В ночь на понедельник температурный фон в Москве прогнозируется на уровне минус 2-4 градуса, дневные температуры минус 1-3 градуса, по области ночью - от минус 1 до минус 6 градусов, днем - от 0 до минус 5 градусов. Ночью вторника температура воздуха опустится до 4-6 градусов мороза, днем ожидается минус 2-4 градуса, в Подмосковье - до минус 3-8 градусов, а днем - минус 1-6 градусов. Кроме того, в течение этих двух дней прогнозируется облачная погода, небольшие осадки в виде снега, местами гололедица, рассказал метеоролог.

В ночь на среду температура воздуха опустится до 9-11 градусов мороза в Москве, по области - до минус 9-14 градусов, однако местами похолодает до минус 18 градусов, рассказал Вильфанд. Днем среды температура прогнозируется на уровне минус 5-7 градусов, по области - 4-9 градусов мороза. Ночью четверга столбики термометров опустятся до минус 11-16 градусов, а днем - до минус 9-14 градусов. "Ночные температуры в пятницу и субботу будут очень низкими, около 15-20 градусов ниже нуля. Субботний день будет еще холодным, около 6-11 градусов ниже нуля", - добавил он.

Метеоролог также отметил, что температура начнет повышаться лишь в воскресенье, а в начале следующей недели произойдет резкое повышение на 10-13 градусов.