СМИ: парижане поддерживают трехкратный рост стоимости парковки внедорожников

Телеканал BFMTV передает, что в поддержку этой инициативы высказались 54,5% участников голосования

ПАРИЖ, 5 февраля. /ТАСС/. Жители Парижа в ходе городского плебисцита, по предварительным данным, поддержали трехкратное увеличение стоимости парковки для внедорожников. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, в поддержку этой инициативы высказались 54,5% участников голосования. Вместе с тем, явка на плебисците составила около 6% от 1,3 млн парижан, которые могли принять участие в референдуме.

Ранее сообщалось, что решение, принятое на городском плебисците, не является обязательным и должно быть утверждено на заседании городского совета. Как ожидается, это состоится в конце мая.

Вместе с тем мэр Парижа Анн Идальго уже однозначно высказалась в пользу роста тарифов. По ее словам, крупные и тяжелые внедорожники приносят больший вред окружающей среде, чем маленькие автомобили.

Если парижские власти поддержат мнение горожан, час парковки внедорожников, начиная с лета, может вырасти с €6 до €18 в центральных районах Парижа и с €4 до €12 - в остальных округах. Новые тарифы, как ожидается, будут распространяться на внедорожники с обычными и гибридными двигателями массой более 1,6 тонн, а также на джипы с электромоторами массой более двух тонн.

Предыдущий городской плебисцит состоялся в апреле 2023 года. Тогда парижане выступили против аренды электросамокатов. Принятое парижанами решение было поддержано столичными властями, и прокат этого вида транспорта прекратился с 1 сентября того же года.