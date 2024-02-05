Синоптик предупредил о низком атмосферном давлении в ближайшие дни в Москве

Показатель составит от 726 до 745 мм ртутного столба

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Атмосферное давление в понедельник в Москве прогнозируется на 20 мм ртутного столба ниже многолетних значений, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В понедельник очень низкое значение, оно будет примерно на 20 мм ниже многолетних значений и составит 726 мм ртутного столба", - сказал он, отметив, что это не рекордные, но все же очень низкие значения.

По словам метеоролога, низкое атмосферное давление в Москве и области прогнозируется до пятницы включительно. Согласно данным Гидрометцентра России, во вторник и среду давление составит 735 мм ртутного столба, в четверг - 734 мм ртутного столба, а в пятницу - 745 мм ртутного столба.