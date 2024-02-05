Школы Южно-Сахалинска вернулись к очному обучению

Ученики находились на удаленке с 23 января

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Учащиеся всех школ Южно-Сахалинска в понедельник утром отправились на очные занятия после полумесяца дистанционного обучения сначала из-за циклона, а затем из-за ликвидации его последствий. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации областного центра.

"Все школы городского округа работают в очном режиме с сегодняшнего дня. Уроки первой и второй смен проходят по расписанию", - рассказали в мэрии.

В администрации добавили, что работа по ликвидации последствий циклона в городе все еще продолжается. Дорожные службы приводят в порядок тротуары, пешеходные переходы, автобусные остановки. В связи с этим в случае, если кто-либо из детей все-таки пропустит уроки, это будет считаться пропуском по уважительной причине.

Детские сады также работают в штатном режиме.

Школьники Южно-Сахалинска находились на дистанционном обучении с 23 января. На Сахалине четыре дня бушевал снежный циклон, который стал самым мощным и продолжительным за последние годы. Весь основной удар пришелся на южные районы острова, в том числе наиболее значительный урон непогода нанесла Южно-Сахалинску. После метели школьники еще больше недели не могли посещать очные занятия из-за заблокированных снегом дорог.