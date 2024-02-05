В Оренбургской области из-за непогоды ограничили движение по участкам трассы М-5

В регионе зафиксировали метель и недостаточную видимость

ТАСС, 5 февраля. Неблагоприятные погодные условия привели к введению ограничений на трассе М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск в Оренбургской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"В связи с ухудшением погодных условий (сильной метелью и недостаточной видимостью) 4 февраля 2024 введено временное ограничение", - сказано в сообщении.

Уточняется, что для пассажирских автобусов, маршрутных транспортных средств и грузовиков с 20:45 (18:45 по мск) действует ограничение на проезд по участку со 146-го км (н. п. Староалександровка) по 176-й км (н. п. Бузулук). С 22:35 (20:35 по мск) запрещено движение для всего транспорта на участке со 170-го по 260-й км трассы М-5.

Кроме того, из-за непогоды ограничено движение транспорта со 177-го по 184-й км автодороги регионального значения Каменноозерное - Медногорск (Кувандыкский городской округ).