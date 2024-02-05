Монголия закроет с 10 по 12 февраля все погранпереходы, кроме крупнейших пунктов с Россией

Все аэропорты продолжат работу по международному расписанию

УЛАН-БАТОР, 5 февраля. /ТАСС/. Все пограничные переходы Монголии, кроме крупнейших автомобильных и железнодорожного КПП на границе с Россией, будут закрыты с 10 по 12 февраля - первые три дня празднования Нового года по лунному календарю. Об этом объявило пограничное управление страны.

"Все пограничные переходы Монголии на границе с КНР будут закрыты на время новогодних праздников по лунному календарю. Будут работать по графику только три КПП на границе с Россией. Это самый крупный автомобильный пункт пропуска "Алтан-Булаг-Кяхта" и "Эреэнцав-Соловьевск", а также железнодорожный переход "Сухэ-Батор-Наушки", - сообщило пограничное ведомство.

По его информации представители погранслужб двух стран заранее согласовали закрытие на три дня остальных КПП на границе с российскими республиками Тува и Алтай. Все аэропорты, в том числе столичный аэропорт Чингисхан, продолжат работу по международному расписанию.

Всего в Монголии 39 погранпереходов, из них 27 автомобильных, шесть железнодорожных и шесть воздушных пунктов пропуска. На границе с РФ протяженностью 3,5 тыс. км находится 16 погранпереходов, из них функционируют 10, из которых восемь автомобильных и два железнодорожных. Они расположены на территории республик Алтай, Бурятия, Тува и Забайкальского края.