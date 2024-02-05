В Хабаровском крае вдвое увеличат количество бюджетных мест на психологов

ХАБАРОВСК, 5 февраля. /ТАСС/. Дальневосточный государственный медицинский университет (ДВГМУ) в Хабаровске вдвое увеличит число бюджетных мест по направлению "клиническая психология" в том числе для работы с участниками СВО. Об этом сообщил ТАСС ректор ДВГМУ Константин Жмеренецкий.

"В отличие от прошлого года увеличится количество бюджетных мест на клиническую психологию и социальную работу. Есть приоритетная потребность в специалистах, которые будут оказывать психологическую помощь гражданам, в том числе участникам специальной военной операции, тем, кто вернулся из зоны боевых действий, членам их семей. Ранее на бюджет набирали 10-12 человек, теперь - 25. Также нужны специалисты для работы с социально незащищенными слоями населения", - сказал Жмеренецкий.

Психологи после выпуска смогут работать с посттравматическими стрессовыми расстройствами, тревожностью, суицидальными мыслями и прочим.

Всего на будущий учебный год вуз рассчитывает принять на бюджетное обучение порядка 474 человек, более чем на десяток больше по сравнению с предыдущим годом. Целевой набор также увеличен.

"Будет принято до 130 целевиков, в основном это будущие участковые терапевты и педиатры. Специалисты необходимы для комплектования кадрами учреждений системы здравоохранения края. На прошлый год набирали 106. Еще 120 мест выделены на целевую бюджетную ординатуру, что значительно больше, чем в прошлом году", - сказал Жмеренецкий.

Он уточнил, что в ординатуре будут обучаться на офтальмологов, неврологов, акушеров и по другим специальностям. Помимо этого, несколько человек пойдут в ординатуру за счет краевого бюджета. Это узкие направления, такие как судебно-медицинская экспертиза, сердечно-сосудистая хирургия и другие.

Всего вуз, как сообщил ректор, примет в новом учебном году 1,1 тыс. человек, в медицинском колледже будут обучаться 180 человек.

О вузе

Дальневосточный медицинский госуниверситет - крупнейший центр медицинского и фармацевтического образования, медицинской науки и практики на Дальнем Востоке. Выпускает врачей и провизоров, около 3,5 тыс. специалистов с высшим и 600 со средним профобразованием ежегодно повышают свою квалификацию. Университет готовит кадры для Хабаровского края, Якутии, Камчатки, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей. Созданы базовые кафедры в Еврейской автономной и Магаданской областях.