В Магаданской области из-за ветра и метели объявили экстренное предупреждение

Непогода придет в регион 6 февраля

ТАСС, 5 февраля. Экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций объявлено в Магаданской области из-за ветра с низовой метелью, которые ожидаются 6 февраля. Об этом сообщает пожарно-спасательный центр региона.

"6 февраля 2024 года сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском МО, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения. <…> Существует угроза деформации и разрушения ледового поля припая Охотского моря", - говорится в сообщении.

В Колымском УГМС добавили, что ночью 6 февраля местами в Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округов ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с с низовой метелью.