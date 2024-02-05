В Токио и прилегающих районах перекрывают скоростные дороги из-за снега

По данным синоптиков, в столичном регионе Японии в ближайшие сутки может выпасть до 8 см осадков

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Дорожные службы приняли решение перекрыть для проезда транспорта часть скоростных магистралей в Токио и прилегающих районах из-за снегопада, который, как ожидается, будет идти до утра вторника. Это следует из данных Японского дорожного информационного центра.

Некоторые въезды на скоростные дороги в Токио уже закрыты, другие предполагается перекрыть в течение ближайшего времени.

В частности, автомобили не смогут проехать по участкам магистралей Томэй и Син-Томэй между Токио и Нагоей, а также по шоссе Тюо, которое проходит через префектуры Канагава, Яманаси, Нагано. Автомобилистам рекомендуют по возможности отказаться от поездок. В случае необходимости им рекомендуют выезжать только на зимней резине или с цепями на колесах, а также внимательно изучать информацию от дорожных служб перед поездкой.

По прогнозам синоптиков, в столичном регионе Японии может выпасть до 8 см снега в ближайшие сутки. В горных районах интенсивность выпадения осадков за тот же период составит 25-40 см.