Собянин: в Москве пассажиры совершили более 400 тыс. бесплатных пересадок с начала года

Речь идет о маршрутах городского наземного транспорта

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Пассажиры совершили в Москве более 400 тыс. бесплатных пересадок на маршрутах городского наземного транспорта с начала 2024 года. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"На маршрутах городского наземного транспорта пассажиры с начала года совершили больше 400 тыс. бесплатных пересадок", - написал мэр.

Он подчеркнул, что всего за 2023 год пассажиры сэкономили свыше 180 млн рублей и совершили больше 6,6 млн бесплатных пересадок, а за все время работы сервиса - порядка 16 млн.