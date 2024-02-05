На Сахалине объявили предупреждение об опасной ледовой обстановке

В региональном МЧС просят граждан не выходить на лед

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Спасатели объявили на 6 февраля предупреждение об опасной ледовой обстановке на Сахалине, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"6 февраля у юго-восточного побережья Сахалина припай устойчив только на одном участке. На остальных участках выходить на лед опасно", - сказали в управлении.

В зимнее время на Сахалине рыбаки-любители отправляются на подледную рыбалку, часто игнорируя предупреждения спасателей. В дни опасной ледовой обстановки спасателям приходится снимать с оторвавшихся льдин сотни людей, есть также случаи гибели.