В Красноярске и Иркутске отменили концерты Кристины Орбакайте

Выступления должны были состояться 7 и 12 марта

КРАСНОЯРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Концерты Кристины Орбакайте отменили в Красноярске и Иркутске. Мероприятия должны были пройти в первой половине марта, сообщил ТАСС организатор концертов певицы по Сибири Оганнес Тухманян.

"Концерты Кристины Орбакайте отменены в Красноярске и в Иркутске. В Красноярске выступление певицы должно было состояться 7 марта в "Гранд Холле Сибирь", а в Иркутск был запланирован концерт на 12 марта во Дворце спорта "Труд", - сообщил Тухманян.

Ранее после обращения общественников был отменен концерт исполнительницы в Улан-Удэ. Орбакайте должна была выступать там 13 марта с концертной программой "На бис!". В соцсетях было распространено заявление Бурятского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", в котором предлагалось не проводить в регионе запланированный концерт артистки.