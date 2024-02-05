Авиакомпаниям в России запретят рассаживать семьи в самолетах

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая отметила, что депутаты пока не определили актуальный возраст детей на этот запрет

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах, поправки в Воздушный кодекс готовит группа депутатов "Единой России". Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на заявление первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой.

"В первую очередь речь идет о безопасности перелетов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд: ребенок может испытывать сложности во время еды без взрослых либо шуметь. В конечном итоге может возникнуть много ситуаций, в которых родители нужны в непосредственной близости. Уже далее следуют очевидные вопросы комфорта", - приводит издание слова автора инициативы.

По словам Буцкой, депутаты пока не определили актуальный возраст детей на этот запрет. В настоящий момент авторы документа рассматривают несколько вариантов - ввести запрет на расскадку родителей и детей в возрасте до 12 или 14 лет, а в случаях инвалидности - до 18 лет. При этом для родителей такая норма должна быть бесплатной даже в случае с лоукостерами, которые зарабатывают на рассадке пассажиров в самолете, уточнила депутат. Некоторые авиакомпании "привязывают" билет ребенка к тому родителю, который первым сделал бронь, другие - к тому, кто в последнюю очередь оформил ее. Причем перевозчики могут по-разному трактовать совместную рассадку: некоторые считают, что "если ребенок и взрослый сидят через проход, то в принципе они сидят рядом".

Буцкая сообщила, что авторы инициативы уже провели совещание с регуляторами (Минтрансом, Росавиацией и Ространснадзором) и авиакомпаниями ("ЮТэйр", S7, "Аэрофлот", "Победа") по этому вопросу. Они будут совместно работать над документами, а далее согласованный документ поступит на оценку экспертного совета "Единой России", после чего его внесут в Госдуму.

Как сообщили "Известиям" в Минтрансе, перевозчики сейчас принимают все возможные меры для того, чтобы совместно разместить на борту взрослого пассажира рядом с ребенком в возрасте до 12 лет. "Авиакомпании реализуют комплексные меры по соблюдению прав указанной категории пассажиров. Ространснадзор и Генпрокуратура обеспечивают постоянный контроль за обеспечением прав пассажиров на совместную рассадку", - отметили в ведомстве.