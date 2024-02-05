На "Солнце Москвы" пройдет световое шоу в честь празднования китайского Нового года

Все активности будут бесплатными для посетителей площадки

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Световое шоу в золотисто-красных цветах состоится на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ в рамках празднования китайского Нового года 10 февраля. Также на площадке аттракциона пройдут театрализованные представления флешмоб красных фонариков, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки.

"С 10 по 24 февраля 2024 года "Солнце Москвы" станет одной из главных площадок празднования китайского Нового года в столице. Торжественное открытие большого фестиваля китайской народной культуры состоится 10 февраля на центральной площади "Солнца Москвы". С 13:00 до 17:00 здесь пройдет масштабное театрализованное представление с шествием 18-метрового дракона, которого пронесут по городскому променаду китайские спортсмены в национальных костюмах. <...> Изюминкой вечера станет праздничное световое шоу в золотисто-красных цветах на колесе обозрения", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что все активности будут бесплатными для посетителей площадки. В программе дня также запланированы шоу барабанщиков, музыкальное выступление китайского этно-диджея и флешмоб красных фонариков. Гости увидят китайского льва и выступления ходулистов.

"Приглашаем москвичей и гостей города отметить Новый год по восточному календарю. В Китае Чуньцзе или праздник Весны отмечают широко, надеясь на счастье и благополучие. Совместно с посольством КНР в России мы постарались создать на "Солнце Москвы" особенную атмосферу Поднебесной и познакомить гостей с традициями празднования китайского Нового года. Все это нашло отражение в программе фестиваля и в оформлении комплекса. Посетители смогут побывать на мастер-классах по каллиграфии и живописи, увидеть фотовыставку "Китай" и загадать желание в "счастливой" кабинке №8 на вершине колеса обозрения", - процитировали в пресс-службе слова генерального директора "Солнце Москвы" Дениса Тетерина.

В пресс-службе пояснили, что в 13:30 состоится официальная церемония открытия фестиваля с участием советника-посланника по культуре посольства КНР в РФ Фэн Литао. В 13:55 на центральной площади появится 18-метровый дракон, которого торжественно пронесут артисты в национальных костюмах. Колонна пройдет по всему городскому променаду "Солнца Москвы". В течение праздника посетителям предложат поучаствовать в конкурсах и выиграть традиционные красные мешочки с предсказаниями.

Кроме того, с 10 по 24 февраля посетители смогут увидеть еще одного золотого дракона - его установят над центральным входом "Солнца Москвы". Также к празднованию китайского Нового года на колесе обозрения появится "счастливая" кабина №8, оформленная в традиционном китайском стиле. Внутри кабинки гости увидят национальные орнаменты, элементы живописи и золотые китайские иероглифы с поздравлениями и добрыми пожеланиями.