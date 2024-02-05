В Новой Москве за сутки выпало 25% от месячной нормы осадков

На метеостанции ВДНХ выпало 3 мм осадков при месячной норме 44 мм

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Около 20-25% от месячной нормы осадков выпало в Новой Москве за сутки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

"В Новой Москве за сутки выпало 20-25% от месячной нормы осадков", - написал он.

Тишковец добавил, что за минувшие сутки на столичной метеостанции ВДНХ выпало 3 мм осадков при месячной норме 44 мм, на Балчуге и в Тушино - 4 мм, на метеостанции МГУ - 8 мм, в Новой Москве - Михайловском - 11 мм, что и составляет 20-25% от всей месячной нормы.