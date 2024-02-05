Силовики провели рейд в ночном клубе в Екатеринбурге

На вечернике выявили двух несовершеннолетних

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции и других силовых ведомств провели проверку на закрытой вечеринке в Екатеринбурге.

По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД полковника Валерия Горелых, это был "обычный, плановый, профилактический рейд". Полковник отметил, что его целью была стабилизация оперативной обстановки в городе. "В рамках оперативного мероприятия было проверено порядка 270 граждан", - отметил Горелых.

Вечеринки Blue Velvet проходят в Екатеринбурге 10 лет. Большинство участников мероприятия надевают маски.

По словам Горелых, на вечеринке выявили двух несовершеннолетних, в отношении их родителей завели административные дела по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка (ст. 5.35 КоАП РФ).

"Еще три человека <...> отказались от медицинского освидетельствования, и в итоге были оштрафованы по статье 6.9 КоАП РФ", - рассказал полковник. Также было составлено 10 протоколов по линии ГИБДД.

Результаты рейда, как отметил Горелых, анализируются для принятия мер в отношении самой организации.