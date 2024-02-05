В Москве начался прием заявок на конкурс детского рисунка "Наследие моего района"

Участники могут нарисовать любые объекты, находящиеся в районе их проживания: дома, набережные, мосты, памятники, церкви и другое

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Конкурс детского рисунка "Наследие моего района" стартовал в Москве, заявки на участие можно подать до 14 апреля. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

Участвовать в VI городском конкурсе могут школьники в возрасте от 7 до 15 лет. Для этого необходимо заполнить электронную анкету и прикрепить работу на сайте наследиемоегорайона.рф. "Что нарисовать - решают сами конкурсанты. Это могут быть любые объекты, находящиеся в районе, где живет участник: дома, набережные, мосты, памятники, церкви и не только", - передаются на сайте слова Собянина.

Мэр столицы отметил, что за 5 лет в конкурсе приняли участие больше 12 тыс. школьников, лауреатами стали около 800 детей. В 2023 году москвичи прислали 3,5 тыс. рисунков.

Организатором конкурса выступает Департамент культурного наследия города Москвы. Его целью является научить юных москвичей внимательно и бережно относиться к наследию районов, где они проживают. Оценивать рисунки будет жюри, в состав которого войдут художники, педагоги, архитекторы, краеведы, деятели культуры и искусства. Участников разделят на возрастные группы, а победителей определят в категориях "Любитель" (школьники, не занимающиеся дополнительно рисованием) и "Профессионал" (ребята, которые учатся рисовать). Рисунки пройдут три этапа отбора: районный, окружной и городской. Работы призеров городского этапа можно будет увидеть на выставке, которую откроют на одном из бульваров столицы.