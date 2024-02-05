Посещаемость портала "Узнай Москву" выросла почти вдвое в 2023 году

Жители и гости столицы искали информацию о знаковых зданиях города, изучали тематические маршруты, участвовали в викторинах, интересовались биографиями известных людей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Около 3 млн посещений зафиксировали на портале "Узнай Москву" в 2023 году, что почти в два раза превышает показатели 2022 года. Чаще всего пользователи сайта посещали раздел "Здания", где собраны истории и фотографии более 2 тыс. памятников архитектуры города, сообщила пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

"Количество посещений портала "Узнай Москву" за 2023 год выросло по сравнению с 2022 годом практически в два раза и достигло почти 3 млн. <...> Жители и гости столицы искали информацию о знаковых зданиях города, изучали тематические маршруты, участвовали в викторинах, интересовались биографиями известных людей", - говорится в сообщении.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чаще всего - более 1 млн раз - пользователи посещали на портале раздел "Здания". "В нем собраны истории и фотографии 2,2 тыс. памятников архитектуры. Также популярна рубрика с маршрутами по столице. Она включает более 260 вариантов прогулок, составленных при участии краеведов, писателей и журналистов", - приводятся в сообщении слова Сергуниной.

В департаменте отметили, что в минувшем году проекту исполнилось 10 лет. Портал предлагает разные возможности для аудитории. Например, виртуальные туры, которые позволяют заглянуть внутрь тех зданий, куда обычно доступ ограничен.

В пресс-службе добавили, что на сайте проекта можно записаться на экскурсии по историческим объектам и зарегистрироваться на ежегодный краеведческий диктант "Московский код". В рубрике "Афиша" регулярно публикуются анонсы событий в городских музеях, библиотеках и культурных центрах.

"Узнай Москву" - совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. На сайте и в мобильном приложении можно найти более 260 прогулочных маршрутов, фотографии и описания 2,2 тыс. зданий, свыше 700 памятников и 485 исторических мест, прочитать о знаменитых личностях, чья жизнь была связана с городом.