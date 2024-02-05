Гастрольный тур Кристины Орбакайте по Сибири отменили

КРАСНОЯРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Гастрольный тур певицы Кристины Орбакайте по Сибири не состоится. Концерты отменили в Братске и Новосибирске, сообщил ТАСС организатор концертов Оганнес Тухманян.

Ранее сообщалось, что после обращения общественников из Бурятского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" был отменен концерт "На бис!" Кристины Орбакайте в Улан-Удэ (13 марта). Также выступления певицы были отменены в Красноярске (7 марта) и Иркутске (12 марта). В администрации иркутского дворца спорта "Труд" ТАСС сообщили, что организаторам концерта отказано в предоставлении площадки, так как на эту дату назначен футбольный матч.

"Мы отменили концерты в Братске 10 марта на сцене "Братск-Арт" и в Новосибирске 8 и 9 марта во Дворце культуры железнодорожников и в Доме ученых. <…> Надеемся, что в следующий раз нам удастся провести все концерты в городах Сибири", - сообщил Тухманян.