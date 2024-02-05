На Камчатке четыре человека из одной семьи станут соперниками в гонке на упряжках

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Сразу четыре человека из одной семьи примут участие в традиционной гонке на собачьих упряжках "Берингия-2024" на Камчатке. В таком составе каюры-родственники будут соревноваться впервые, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"От питомника ездовых собак "Снежные псы" в камчатскую традиционную гонку на собачьих упряжках "Берингия-2024" заявлены четыре каюра: Андрей, Анастасия, Анна и Мария Семашкины", - говорится в сообщении.

Анастасия и Андрей Семашкины - супруги, Анна и Мария - их дочери. Как сообщили ТАСС в питомнике "Снежные псы", в таком составе каюры принимают участие в гонке впервые. Андрей Семашкин становился победителем "Берингии" несколько раз, его супруга - поднималась на пьедестал в качестве бронзового призера.

Традиционная гонка на собачьих упряжках "Берингия" проводится на Камчатке с 1990 года. Каюры со своими собаками проходят около тысячи километров по тундре, победители получают крупные денежные призы. С 2010 года "Берингия" имеет статус официального праздника Камчатского края, во время проведения спортивного соревнования в регионе проходят несколько крупных мероприятий. В марте этого года каюры стартуют из села Эссо и пройдут до поселка Усть-Камчатск почти 1 500 км. Всего для участия в гонке зарегистрировались 17 каюров. Среди них - известные в крае спортсмены, в том числе знаменитый каюр Андрей Притчин.