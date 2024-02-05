Выплаты добровольцам не будут учитывать при оценке нуждаемости их семей

Как отметили кабмине, речь идет о выплатах в связи с причиненным ущербом жизни и здоровью в результате участия в боевых действиях

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Единовременные выплаты добровольцам не будут принимать в расчет при оценке нуждаемости их семей для получения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Единовременные выплаты гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка", - указывается в сообщении на сайте правительства РФ.

Как отметили в пресс-службе кабмина, речь идет о выплатах добровольцам в связи с причиненным ущербом жизни и здоровью в результате участия в боевых действиях, их теперь не будут учитывать при оценке нуждаемости семей для назначения пособия на детей.

Ранее кабмин принял решение не учитывать доходы мобилизованных при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия.

Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка было введено в России с 1 января 2023 года. Оно объединяет несколько действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей. Пособие могут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей до 17 лет. Выплата назначается семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. В зависимости от ситуации в семье размер пособия на ребенка может достигать 50, 75 или 100% регионального детского прожиточного минимума. Размер выплаты беременным - 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина.