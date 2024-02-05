В Белгороде сквер в память о погибших на Камышитовом заводе начнут благоустраивать в марте

Открытие мемориала планируется приурочить ко Дню Победы, сообщил мэр города Валентин Демидов

ТАСС, 5 февраля. Работы по благоустройству сквера в память о расстрелянных немецкими оккупантами на Камышитовом заводе начнутся в Белгороде в марте, сообщил в понедельник мэр города Валентин Демидов.

"В настоящее время скульптурная композиция в стадии изготовления на заводе-изготовителе в городе Смоленске. Поставка к месту производства работ архитекторами планируется во второй половине апреля и монтаж на объекте - в первых числах мая. На благоустройство сквера разработан эскизный проект. Старт работ по благоустройству запланирован на начало марта с наступлением благоприятных погодных условий. Работы планируется завершить также в первых числах мая. Открытие мемориала запланировано приурочить к 9 Мая - к Дню Победы", - сказал Демидов на оперативном совещании регионального правительства.

Как пояснил глава города, в декабре 2023 года был передан в муниципальную собственность участок площадью 2,2 тыс. кв. м, на котором расположатся сквер и мемориал жертвам трагедии.

Белгород был захвачен немецкими войсками в конце декабря 1941 года, в городе установили комендантский час, начались многочисленные аресты и публичные казни. В феврале 1942 года на Камышитовом заводе на окраине села Михайловка казнили порядка 2 тыс. человек. Город освободили от нацистов в августе 1943 года в ходе Курской битвы.