В московском метро состоялись первые три свадьбы в 2024 году

Подать заявление для проведения свадебной церемонии на станции метро "Маяковская" можно лично во Дворце бракосочетания № 1

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сотрудники столичного ЗАГСа провели первые три свадьбы в московском метро на станции "Маяковская" в этом году, сообщается в Telegram-канале городского департамента транспорта.

"Первые свадьбы в транспорте в 2024 году! С 3 на 4 февраля в московском метро сотрудники столичного ЗАГСа провели три свадебные церемонии. Вместе с молодоженами на станции "Маяковская" были их близкие. Для гостей звучал традиционный Марш Мендельсона", - говорится в сообщении.

Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении, московский метрополитен с 2021 года участвует в проекте "Новые адреса счастья" и предоставляет площадку для проведения свадебных церемоний. За это время на "Маяковской" поженилась 51 пара.

Отмечается, что всего проект "Новые адреса счастья" предлагает столичным молодоженам более 30 необычных локаций для проведения официальной регистрации брака в красивых местах столицы. Подать заявление для проведения свадебной церемонии на станции метро "Маяковская" можно лично во Дворце бракосочетания № 1.