Путин поручил расширить возможности поступления женщин в Академию ФСБ

Президент ждет доклад по этому вопросу до 1 июня

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил директору ФСБ Александру Бортникову рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей, по которым на обучение в Академию ФСБ берут женщин.

"ФСБ России рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей и направлений подготовки, по которым проводится прием лиц женского пола на обучение в федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации" по образовательным программам высшего образования, в том числе в сфере информационной безопасности", - говорится в говорится в перечне поручений по итогам встречи с победителями, призерами финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".

Ответственным назначен Бортников, доклад об исполнении поручения глава государства ожидает до 1 июня.

На встрече с победителями чемпионата профессионального мастерства участницы Диана Синянская и Ксения Хренова рассказали президенту о своем желании работать в сфере информационной безопасности. Диана посетовала, что в Академии ФСБ России ведется набор девушек только на направление "иностранные языки", а на кафедру информационных технологий нет, и спросили президента, можно ли как-то изменить это.

Глава государства заверил, что проработает этот вопрос, и подчеркнул, что "девушки - это огромный резерв России". Путин обращал внимание на то, что если человека тянет к определенному виду деятельности, то ограничений быть не должно.