Путин поручил вести учет лучших примеров формирования комфортной среды в Арктической зоне

Поручение адресовано кабмину и властям субъектов РФ, входящих в состав макрорегиона

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился вести учет лучших практик создания комфортной среды в населенных пунктах Арктической зоны России, сообщается на сайте Кремля.

Поручение адресовано кабмину и властям субъектов РФ, входящих в состав макрорегиона. "Осуществлять ведение реестра лучших практик формирования в населенных пунктах Арктической зоны РФ комфортной среды проживания граждан", - говорится в опубликованном перечне поручений главы государства.

Президент ждет доклад до 1 мая и далее - ежегодно.