Федеральный проект "Профессионалитет" расширят

Президент Владимир Путин ждет доклад о выполнении поручения до 1 сентября

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым расширить федеральный проект "Профессионалитет".

"Правительству РФ обеспечить расширение федерального проекта "Профессионалитет", - говорится в перечне поручений главы государства. Документ опубликован на сайте Кремля. Доклад о выполнении президент ждет от премьер-министра до 1 сентября.

Также кабинету министров вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей следует "принять меры по популяризации, в том числе среди предприятий, федерального проекта "Профессионалитет" и чемпионатов по профессиональному мастерству". Отчет нужно предоставить президенту до 1 апреля.

Также кабинету министров вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей следует "принять меры по популяризации, в том числе среди предприятий, федерального проекта "Профессионалитет" и чемпионатов по профессиональному мастерству". Отчет нужно предоставить президенту до 1 апреля.

К 30 марта кабинету министров необходимо "представить предложения о дополнительных мерах, направленных на стимулирование спроса на российские робототехнические решения, в том числе на мобильных роботов".

Федеральный проект "Профессионалитет" стал одной из инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года. В проект, в частности, входит создание образовательно-производственных центров, которые должны интегрировать образовательные учреждения и предприятия. При этом внедряются новые образовательные программы, ориентированные на потребности отраслевых рынков труда и конкретных предприятий. В Минпросвещения РФ отмечают, что главная задача - широкое распространение отраслевой модели подготовки кадров и массовая подготовка специалистов по востребованным профессиям.

Чемпионат "Профессионалы"

Эти поручения Путин дал по итогам встречи с победителями, призерами финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и их экспертами-наставниками, которая прошла в декабре 2023 года.

В поручениях также отмечено, что к 15 сентября правительству надлежит представить главе государства "предложения о поощрении экспертов-наставников, подготовивших победителей и призеров финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и финала чемпионата высоких технологий, предусмотрев в том числе выделение на эти цели средств из федерального бюджета".

К 20 апреля правительству РФ совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ и Российским союзом промышленников и предпринимателей также поручено разработать механизм направления победителей и призеров финала чемпионата "Профессионалы" и финала чемпионата высоких технологий на стажировку в организации, сфера деятельности которых соответствует профилю компетенций названных чемпионатов, в том числе в компании, осуществляющие разработку компьютерных игр или участвующие в их разработке.