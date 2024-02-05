Приехавший в Москву журналист Карлсон заявил, что в России "все очень хорошо"

По данным "Известий", с журналистом "удалось пообщаться очевидцу" в отеле в Москве

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон, который сейчас находится в Москве, рассказал, что в России "все очень хорошо".

В конце прошлой недели в Telegram-каналах появилась информация о том, что Карлсон приехал в Россию, в частности, была опубликована фотография с журналистом в Большом театре. Американские СМИ предположили, что Карлсон собирается взять интервью у президента РФ Владимира Путина.

Видео беседы с журналистом появилось в Telegram-канале "Известий". Как утверждает издание, с журналистом "удалось пообщаться очевидцу" в отеле в Москве. Он признался, что считает Карлсона лучшим американским журналистом. Карлсон поблагодарил собеседника и спросил, из какого он города. "Я из Москвы", - ответил он. "Я люблю этот город, он красивый", - сказал в свою очередь американский журналист.

Говоря о целях поездки в Россию, Карлсон отметил: "Хотел на нее посмотреть. Я так много читал о ней, я хотел поговорить с людьми, посмотреть на то, как все устроено. И здесь все очень хорошо".

На вопрос о возможности проведения интервью с российским лидером Карлсон лишь улыбнулся и пожал плечами. "Посмотрим", - сказал он.

Он также прокомментировал бурную реакцию медиа США на свою поездку. "Я не знаю. Они сумасшедшие, реально сумасшедшие", - сказал американский журналист.