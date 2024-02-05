В Сочи горнолыжный курорт "Роза Хутор" приостановил работу из-за непогоды

В городе прогнозируются порывы ветра со скоростью 20-25 м/с

КРАСНОДАР, 5 февраля. /ТАСС/. Работа горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Сочи остановлена из-за грозы и усиления ветра. Об этом сообщили в Telegrаm-канале курорта.

"После тщательного обсуждения и анализа ситуации, принято решение не запускать работу курорта сегодня. На данный момент прогнозируется продолжение снегопада и усиление ветра, сопровождающееся грозой. Эти погодные условия представляют серьезные риски", - говорится в сообщении.

В Сочи прогнозируются порывы ветра со скоростью 20-25 м/с.

В пресс-службе горнолыжного курорта уточнили, что за ночь в горах Сочи выпало до 60 см снега, днем ожидается такое же количество осадков, также прогнозируется усиление ветра.

Ранее в Краснодарском крае до 6 февраля было объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. В крае прошли сильные дожди с порывистым ветром. На реках ожидаются подъемы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок. В горах Сочи предупредили о возможном сходе лавин.