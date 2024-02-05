На Симоновской набережной в Москве появятся велодорожка и шезлонги

Также запланировано строительство и реконструкция подпорной стены, устройство наружного и архитектурного освещения, сети дождевой канализации

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Проектную документацию на проведение благоустройства участка Симоновской набережной, прилегающей к территории жилого комплекса, утвердили в Москве. Об этом сообщил председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

"Площадь участка Симоновской набережной на юге Москвы, где пройдет благоустройство, составит почти 14 тыс. кв. м. Запланировано строительство и реконструкция подпорной стены, устройство наружного и архитектурного освещения, сети дождевой канализации", - сказал Щербаков, слова которого приводит пресс-служба Москомэкспертизы.

Отмечается, что вдоль Симоновской набережной предусматривается устройство тротуара и велодорожки. На набережной установят скамейки и шезлонги, а также оборудуют велопарковки.