Журналистку Альбац оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Штраф составил 40 тыс. рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы оштрафовал журналистку Евгению Альбац (признана в РФ иноагентом) на 40 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-слубе суда.

"Суд признал виновной Альбац Е. М. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иностранным агентом) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Альбац - главный редактор журнала The New Times, который с 2017 года выходит только в интернете. В феврале сайт издания был заблокирован по решению Генпрокуратуры РФ после требования удалить материалы о спецоперации на Украине. В конце июля 2022 года Минюст признал ее иноагентом.