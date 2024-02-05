Новосибирский зоопарк впервые передал птиц в Бахрейн

В королевскую коллекцию отправили четыре пары глухарей, выращенных в экспериментальном хозяйстве региона

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Новосибирский зоопарк, один из крупнейших в России, впервые передал птиц в Королевство Бахрейн. В королевскую коллекцию были отправлены глухари, выращенные в экспериментальном хозяйстве в Новосибирской области, сообщили в учреждении.

"Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило передал в Бахрейн четыре пары глухарей. Птиц перевозили авиатранспортом: сначала из Новосибирска в Москву, затем оттуда в островное королевство. Передачу птиц контролировали специалисты Россельхознадзора", - сообщили в учреждении.

В королевство были отправлены восемь молодых птиц, которые появились на свет в экспериментальном хозяйстве зоопарка на базе Карасукского научного стационара. Сотрудники Новосибирского зоопарка вместе с учеными института систематики и экологии животных СО РАН ведут в Карасуке работу по изучению и разведению редких видов птиц. Глухари хорошо перенесли дорогу, смену климатических зон и сейчас адаптируются на новом месте. "Для Новосибирского зоопарка это первый опыт сотрудничества с Бахрейном. Оно началось при поддержке и содействии федеральных властей России и Королевства Бахрейн. Для каждого зоологического парка важны связи с коллегами как внутри страны, так и за ее пределами. Текущая геополитическая ситуация существенно сократила ранее действовавшие международные контакты. Сейчас идет процесс выстраивания новых отношений", - сообщили в зоопарке.

Как уточнила ТАСС старший научный сотрудник зоопарка Татьяна Певнева, птицы были переданы в коллекцию короля Бахрейна. Она пояснила, что выбор птиц обусловлен желаниями иностранной стороны. Новосибирский зоопарк рассчитывает на продолжение сотрудничества с Королевством Бахрейн. В планах знакомство новосибирских зоологов с королевской коллекцией и обсуждение с коллегами возможных совместных проектов.

В Новосибирском зоопарке, одном из крупнейших в России, в естественных условиях содержится более 780 видов животных на площади 65 га. Более 120 из них занесены в международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах сохранения редких и исчезающих видов животных. В зоопарке одна из лучших в мире коллекций семейства кошачьих, в числе которых - амурские тигры, дальневосточные и дымчатые леопарды.