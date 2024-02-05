Кабмин не поддержал проект об увеличении шрифта в инструкциях к лекарствам

В правительстве отметили, что минимальный размер текста инструкции по применению препаратов в полной мере соответствует правилам обеспечения удобочитаемости листка-вкладыша и маркировки

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ сочло избыточным законопроект, внесенный в Госдуму депутатами от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким и предусматривающий обязательное использование в инструкциях к лекарственным препаратам легко читаемого шрифта размером (кеглем) не менее 12 пунктов (около 4 мм в высоту). Проект заключения кабмина есть в распоряжении ТАСС.

Документ был внесен в сентябре 2023 года. Авторы предлагали внести изменения в закон "Об обращении лекарственных средств". По мнению депутатов, увеличение шрифта инструкций сделает информацию о применении лекарственных препаратов более доступной, улучшит ее восприятие гражданами пожилого возраста и позволит избежать ошибок при применении лекарств.

В кабмине отмечают, что минимальный размер текста инструкции по медицинскому применению лекарственных препаратов (8 пунктов) установлен приказом Минздрава России и в полной мере соответствует правилам обеспечения удобочитаемости листка-вкладыша и маркировки.

"На основании изложенного дополнительное законодательное регулирование данного вопроса избыточно", - говорится в проекте заключения.