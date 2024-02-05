Губернатор Запорожья наградил медалями членов РВИО за сохранение военной истории региона

Речь идет о медалях ордена "За заслуги перед Запорожской областью" II степени

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Медалями ордена "За заслуги перед Запорожской областью" II степени указом губернатора региона Евгения Балицкого награждены несколько членов Российского военно-исторического общества (РВИО).

"Указом губернатора за высокий профессионализм и значительный личный вклад в сохранение и увековечивание военной истории Запорожской области медалью ордена "За заслуги перед Запорожской областью" II степени награждены замначальника управления президента РФ по общественным проектам, заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, официальный представитель РВИО в Новороссии Вадим Лобин, председатель регионального отделения РВИО в Ленинградской области Олег Титберия и исполнительный директор регионального отделения РВИО в Ленинградской области Владимир Казаков", - говорится в сообщении в Telegram-канале Балицкого.

В посте отмечается, что благодаря специалистам Российского военно-исторического общества и Музея "Битва за Ленинград" им. З. Г. Колобанова "стало возможным восстановление нашего танка Т-70, возведение уникального комплекса "Мелитополь - город воинской славы" и планомерная работа по сохранению и увековечиванию истории нашего региона".

Восстановленный танк Т-70, экипаж которого в 1943 году первым вошел в Мелитополь при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков, отреставрировали в 2023 году. В ходе торжеств по случаю 80-летия освобождения Мелитополя танк проехал по улицам города.

В дальнейшем РВИО планирует создать мемориал на "линии Вотан" в Запорожской области, а также реализовать ряд проектов, связанных с увековечением памяти знаменитых уроженцев региона.