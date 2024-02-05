В Литве заявили, что дети иммигрантов с Украины и Белоруссии должны учиться на литовском

Вице-мэр Вильнюса Арунас Шилерис отметил, что необходимо изменить модель обучения таких школьников

ВИЛЬНЮС, 5 февраля. /ТАСС/. Дети из семей украинских беженцев и оказавшихся в Литве представителей белорусской оппозиции должны как можно более скорее перейти к обучению на государственном литовском языке. Об этом порталу национального гостелерадио LRT заявил вице-мэр Вильнюса Арунас Шилерис.

"Необходимо изменить модель обучения таких школьников, которые сейчас ходят в русские школы, - утверждал он. - Они должны в течение года учиться литовскому языку, чтобы после этого продолжать учебу уже на литовском языке".

В столице, где в основном сосредоточены переехавшие в Литву украинцы и белорусы, в школах с русским языком обучения занимаются около 11 тыс. учащихся. В государственных и частных школах всей Литвы, по данным, которые привел Шилерис, их насчитывается до 4 тыс.