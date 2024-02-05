В Севастополе остановят движение морского пассажирского транспорта из-за непогоды

На конечных остановках организуют работу автобусов на компенсационном маршруте

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Движение морского пассажирского транспорта закроют в Севастополе в 13:30 мск из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Из-за ухудшения погодных условий в 13:30 мск будет остановлена работа морского пассажирского транспорта", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на конечных остановках организуют работу автобусов на компенсационном маршруте.

Ранее в Севастополе объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. По информации ГУ МЧС, вечером 5 февраля в городе ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с, высота волн - 25-35 дм. Непогода сохранится ночью 6 февраля.

Северную сторону Севастопольской бухты и основную часть города связывает катерное и паромное сообщение. Такая поездка занимает гораздо меньше времени, чем по автомобильной дороге вокруг бухты.