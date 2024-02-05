В Москве на базе ГКБ №67 имени Ворохобова заработала "аптека-робот"

Робот проверяет срок годности препаратов и их соответствие товарным накладным, формирует необходимые заказы для отделений больницы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Аптека-робот", в которой автоматизировано получение, учет и хранение лекарств, заработала на базе ГКБ №67 имени Ворохобова в Москве. Проект могут распространить и на другие стационары города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Уникальная "аптека-робот" впервые заработала на базе ГКБ №67 им. Ворохобова. Высокотехнологичная система автоматизирует все процессы - получение, учет и хранение лекарств. Робот также проверяет срок годности препаратов и их соответствие товарным накладным, формирует необходимые заказы для отделений больницы. Это сильно упрощает и ускоряет работу медиков", - написал мэр.

Он отметил, что проект "Умная аптека" - пилотный. Если его признают эффективным, то он будет распространен и на другие стационары города.