В Калмыкии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Порывы ветра достигают 30-32 м/с

ЭЛИСТА, 5 февраля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за сильного западного ветра с порывами до 30-32 м/с объявили в Калмыкии до среды, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Согласно шкалы Бофорта, ветер скоростью 30-32 м/с характеризуется как жесткий шторм, вызывающий большие разрушения на значительном пространстве.

"По данным Калмыцкого ЦГМС, 6 февраля по Республике Калмыкия ожидается очень сильный ветер западной четверти с порывами до 30-32 м/с", - говорится в сообщении.

связи с этим прогнозируется возникновение происшествий, связанных с порывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев, обрушением слабозакрепленных конструкций, повреждением кровли зданий, нарушением систем жизнеобеспечения населения.

Жителям и гостям региона не рекомендуется прятаться от сильного ветра возле стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями. Нельзя находиться под линией электропередачи и приближаться к оборвавшимся электропроводам, по возможности нужно воздержаться от поездок на личном автотранспорте.