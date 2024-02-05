В Сенегале силовики разогнали митинг оппозиции перед зданием парламента

По информации AFP, протестующие предъявляли требование провести президентские выборы в намеченные ранее сроки

ПРЕТОРИЯ, 5 февраля. /ТАСС/. Усиленные подразделения жандармерии разогнали митинг оппозиции перед зданием парламента в столице Сенегала Дакаре. Как сообщило Agence France-Presse, протестующие предъявляли требование провести президентские выборы в намеченные ранее сроки.

По данным агентства, силовики применили слезоточивый газ.

Накануне в Дакаре состоялась крупная демонстрация оппозиции, которая сопровождалась многочисленными задержаниями. Участники акции протеста также требовали проведения в феврале президентских выборов.

Позднее в понедельник однопалатный парламент Сенегала рассмотрит представленный президентом страны Маки Салем закон о переносе президентских выборов. Как сообщает сенегальский новостной портал Seneweb, выборы должны состояться в течение ближайших шести месяцев. Для принятия закона необходима поддержка в размере трех пятых от состава Национальной ассамблеи, которая насчитывает 165 депутатов.

Одновременно, по данным Seneweb, проправительственная фракция в парламенте предлагает продлить полномочия действующего президента на один год. Срок действия нынешнего мандата Саля на посту главы государства истекает 2 апреля.

Перенос выборов в Сенегале

3 февраля в телеобращении к нации Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за "неразберихи с кандидатами". Они должны были состояться 25 февраля. Президент не назвал новой даты выборов. Оппозиция уже заявила, что Саль совершил в стране "конституционный переворот".

Ранее Конституционный совет Сенегала утвердил 20 кандидатов для участия в президентских выборах. Однако по поводу ряда из них возникли острые споры, в том числе по вопросу легитимности процесса. Появились также подозрения в подкупе двух членов совета в интересах ряда кандидатов. Парламент страны назначил специальное расследование в связи с этими обвинениями.