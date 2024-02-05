Путин поприветствовал участников XV конференции по лечению сердечно-сосудистых заболеваний

Президент отметил, что сердечно-сосудистая хирургия и кардиология являются приоритетными направлениями в отечественной системе здравоохранения

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам XV ежегодной международной конференции "Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний", отметив, что сердечно-сосудистая хирургия и кардиология являются приоритетными направлениями в отечественной системе здравоохранения.

"Подчеркну, в России развитию этих приоритетных направлений здравоохранения уделяется повышенное внимание. Во многих регионах открыты профильные кардиохирургические центры, в которых трудятся достойные, талантливые представители отечественного медицинского сообщества. И, конечно, особо отмечу высококвалифицированную помощь, которую многие из вас оказывают участникам специальной военной операции", - говорится в опубликованном на сайте Кремля послании президента участникам, гостям и организаторам мероприятия.

Путин подчеркнул, что конференция зарекомендовала себя как одна из наиболее авторитетных международных научно-медицинских площадок в области сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии. Состав ее участников, а также насыщенная повестка позволяют на высоком экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы, оценить важность объединения усилий специалистов из разных стран для выработки передовых, эффективных стратегий диагностики и лечения опасных заболеваний, широкого внедрения в клиническую практику инновационных технологий и подходов.

Глава государства выразил уверенность, что конференция пройдет в конструктивном ключе, будет содействовать укреплению международного сотрудничества в гуманитарной сфере. Он пожелал участникам мероприятия успехов и всего самого доброго.