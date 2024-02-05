Хуснуллин заявил о восстановлении еще трех корпусов Мариупольского госуниверситета

Вице-премьер отметил, что в корпусах №3 и №4 будут оборудованы учебные аудитории, лаборатории, читальные залы, компьютерные классы, помещения деканатов и кафедр

ДОНЕЦК, 5 февраля. /ТАСС/. Восстановление еще трех корпусов Мариупольского государственного университета им. Куинджи началось в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается на сайте правительства России со ссылкой на заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина.

"Сейчас в восстановленных к 1 сентября основных корпусах МГУ общей площадью порядка 15 тыс. кв. м уже обучаются более 4 тысяч студентов, однако дефицит учебных помещений сохраняется. В частности, необходимо создать комфортные условия для учащихся двух факультетов. Для этого начали работы в еще трех корпусах университета, где после реконструкции смогут заниматься будущие педагоги, филологи, журналисты, экономисты и юристы - всего около 2 тыс. человек", - отметил вице-премьер.

Хуснуллин уточнил, что в корпусах №3 и №4 будут оборудованы учебные аудитории, лаборатории, читальные залы, компьютерные классы, помещения деканатов и кафедр. Также там разместятся два спортзала для занятий студентов, в том числе будущих преподавателей физкультуры. В корпус №5 переедет факультет филологии и массовых коммуникаций. При этом, восстановление инфраструктуры вуза на общей площади более 4 тыс. кв. м ведётся под контролем специалистов "Единого заказчика".

"В трёх корпусах МГУ предстоит провести целый комплекс работ: устранить конструктивные повреждения, усилив фундаменты и несущие стены, заменить плиты перекрытия и лестничные марши, окна и кровлю, полностью обновить все инженерные системы, отремонтировать фасады и выполнить отделку внутренних помещений", - рассказал генеральный директор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян.

Как говорится в сообщении, силами стройкомплекса России в новых регионах ведется восстановление учреждений образования, в том числе инфраструктуры ключевых высших учебных заведений.