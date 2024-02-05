Цивилев сообщил, что в Кузбассе 100 сельских педагогов получат по 1 млн рублей

Новая мера поддержки получила название "Сельский учитель"

КЕМЕРОВО, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство Кузбасса запустило меру поддержки учителей, предусматривающую выплату в 1 млн рублей педагогам, трудоустроившимся в школы сельских поселков или городов с численностью населения до 50 тыс. человек. Проект получил название "Сельский учитель", сообщила пресс-служба администрации правительства региона со ссылкой на губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

"Сельский учитель" - новая мера поддержки, которая предусматривает единовременную выплату 1 млн рублей педагогам, трудоустроившимся в школы сельских (рабочих) поселков или городов с численностью населения до 50 тыс. человек. На сегодняшний день министерство образования региона предлагает 100 вакантных должностей в разных сельских округах.

"По примеру программы "Земский фельдшер", которую успешно реализуем в регионе, мы одними из первых в стране вводим новую меру поддержки - "Сельский учитель". На привлечение педагогов в села в бюджете региона на этот год заложено 100 млн рублей, то есть планируем трудоустроить 100 специалистов", - сказал Цивилев, его слова приводит пресс-служба.

Изменения в региональный закон об образовании внесены по инициативе губернатора. Для того, чтобы получить выплату, учитель должен отработать в выбранной школе в течение пяти лет при учебной нагрузке не менее 18 часов в неделю.

В проекте не могут участвовать учителя, имеющие обязательства по договору о целевом обучении и получатели единовременной компенсационной выплаты по федеральной программе "Земский учитель".