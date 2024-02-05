Модель украинского происхождения отказалась от титула "Мисс Япония"

Каролина Сиино приняла решение по личным причинам, говорится в заявлении организаторов конкурса

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Модель украинского происхождения Каролина Сиино, которая 24 января одержала победу в конкурсе "Мисс Япония", решила отказаться от своего титула.

"Каролина Сиино уведомила нас, что по личным причинам решила отказаться от своего титула", - говорится в заявлении на сайте организаторов конкурса. Подробностей о конкретных обстоятельствах, побудивших модель принять это решение, в тексте не приводится.

Между тем, как отмечает агентство Kyodo, ранее Сиино оказалась в центре скандала из-за информации о ее возможном романе с женатым мужчиной, появившейся в японских СМИ. Кроме того, решение о присуждении титула "Мисс Япония" модели иностранного происхождения вызвало недовольство некоторых пользователей социальных сетей.

Конкурс "Мисс Япония", учрежденный газетой Yomiuri Shimbun, проводится с 1950 года. Победительницей первого соревнования стала Фудзико Ямамото, которая впоследствии прославилась в Японии в качестве актрисы и снялась более чем в 100 фильмах.