Александр Закондырин возглавил научный центр по экологии Минприроды

Ученый совет объединенных ВНИИ "Экология" и УралНИИ "Экология" будет координировать научные исследования по ключевым направлениям деятельности ведомства

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Глава общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин назначен исполняющим обязанности директора Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) "Экология". Об этом говорится в приказе главы Минприроды Александра Козлова, копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

В конце января глава Минприроды поддержал объединение научных советов двух подведомственных Минприроды институтов, ВНИИ "Экология" и УралНИИ "Экология", и создание единого научного центра по экологии и природопользованию.

"Возложить исполнение обязанностей директора федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды" <…> на Закондырина Александра Евгеньевича, заместителя директора по научной работе указанного учреждения, с его согласия", - говорится в приказе.

ВНИИ "Экология" - старейший институт, занимающийся природоохранными вопросами и заповедным делом. Институт находится на юге Москвы в усадьбе Знаменское-Садки.

Ученый совет объединенных ВНИИ "Экология" и УралНИИ "Экология" будет координировать научные исследования по всем ключевым направлениям деятельности Минприроды. В него должны войти академики РАН, известные российские ученые, ведущие специалисты в области охраны водных ресурсов, сохранения лесов и биоразнообразия, заповедного дела, обращения с отходами и рационального природопользования. В компетенции совета должны быть вопросы стратегического планирования природоохранной и природоресурсной деятельности, совершенствования законодательства и международного сотрудничества. По словам министра, научные исследования по ключевым направлениям (вода, лес, отходы, биоразнообразие, развитие заповедных территорий, недропользование и геология) в разрезе государственных программ и федеральных проектов имеют важное прикладное значение, требуют более точных и эффективных отечественных разработок, методов и технологий природоохранной деятельности.

Закондырин - российский эколог и общественный деятель. Доктор экономических наук, автор многих научных работ по проблемам устойчивого развития городских агломераций и внедрения наилучших доступных технологий на крупных промышленных предприятиях. Председатель общественного совета при Минприроды России, член коллегии министерства. Награжден ведомственными наградами.